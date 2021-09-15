مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 

محررو المناطق

رد الإعلامي وليد الفراج على مشجع نصراوي أكد له بأنه يكره فريقه وكان أكبر دليل واقعة المايكروفون.

وقال المشجع للفراج أبو بدر النصر: “وش مسوي لك عشان تكرهه هذا الكره ما شفت إعلامي يكره نادي نفس كرهك، ميولك واضحة قدام الإعلام كله واضح تكره النصر وأنت جمعت كل الميكروفونات للهلال حلو الواحد يكون ثقيل”.

من جانبه رد الفراج عليه قائلا : قضية الميكروفون كانت مباراة بين نادي سعودي ونادي ياباني يلعبون نهائي دوري أبطال آسيا، صح مين زعلان قضية الميكرفون أنا افتخر فيها هذا كان نصر عظيم”.

وأشار إلى أن عدد من الجمهور عنده حساسية من الموضوع: “أنا لا يهمني اللي يزعل عشان أنا احتفلت بنادي سعودي حقق دوري أبطال آسيا ما هي قضيتي كم سنة يحاول الهلال فرحة وطن لا تحسبها أنت سقطة”.