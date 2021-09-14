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مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين

مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين

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مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين

مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين
http://almnatiq.net/?p=1028959
المناطق- وكالات:

معتبرا إياه يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، الرئيس جو بايدن، بإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي فورا، مشككا في قدرة الولايات المتحدة في قيادة العالم خلال المخاطر، في ظل وجوده.

 

وتأتي مطالبة روبيو غير المسبوقة، في أعقاب تقارير صحفية، كشفت مقتطفات من كتاب سيطرح قريبًا، حول اتصال الجنرال ميلي، بنظيره الصيني مرات متتالية، لطمأنته بأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، لن تشن أي عمل عسكري ضد الصين.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الكتاب من تأليف الصحفي الأميركي المعروف بوب وودورد، ويدور حول الأيام الأخيرة من حكم ترامب في البيت الأبيض، التي كانت شديدة الاضطراب، كما ساهم في تأليفه الصحفي روبرت كوستا.

 

وبحسب الكاتب، فإن ميلي ذهب إلى حد التعهد لنظيره الصيني، بأنه إن كانت أميركا ستنفذ عملًا عسكريًا ضد الصين، فإنه سيتصل به قبل القيام بذلك، وبأن الأمر لن يحدث بشكل مفاجئ.

 

ليس هذا وحسب، بل أن الجنرال مارك ميلي اتخذ إجراء سريا للحد من من احتمال أن يأمر ترامب بضربات ضاروخية أو استخدام أسلحة نووية، بحسب الكتاب.

 

وعلى ما يبدو، فإن قائد الجيش الأميركي، أقدم على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية، بعد اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، أي قبل أيام من مغادرة ترامب البيت الأبيض.

 

وأوضح الكتاب، أن الجنرال ميلي صدم من هجوم الكونغرس، ونقل عنه قوله إن “ترامب أصيب بتدهور عقلي عقب خسارته الانتحابات، وأصبح مهووسًا”.

 

وبناء على ذلك، عقد ميلي في يوم 8 يناير اجتماعًا سريًا لكبار القادة العسكريين في “البنتاجون”، وتمت فيه مراجعة خطوات إطلاق عمليات عسكرية أو استخدام أسلحة نووية، وأمرهم بعدم تلقي أي أوامر من أي أحد كان، بدون مراجعته شخصيًا.

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