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“بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم

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“بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم

“بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1028974
المناطق - وكالات:

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “بيل ومليندا غيتس” الموعد الذي سيصبح العالم فيه قادرًا على محاربة الأوبئة والقضاء عليها.

 

وقال التقرير إن العالم سيكون جاهزا للأوبئة القادمة فقط عندما تتمكن البلدان من إنتاج لقاحات جديدة في غضون 100 يوم.

 

وقال غيتس: “إنني قلق قليلا لأن هناك تركيزا أقل على الاستعداد للأوبئة مما توقعت”.

 

ودعا تقرير المؤسسة، البلدان في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الاستثمار في النظم الصحية، وعلى وجه الخصوص، في إنتاج اللقاحات. ويقول التقرير إن الطريق إلى إنهاء الوباء هو نفسه بالنسبة للأمراض المعدية الأخرى، من خلال الاختبارات الجماعية والعلاج والتحصين.

 

ويشمل التحضير المناسب القدرة على إنتاج لقاح في غضون 100 يوم وإنتاج ما يكفي للعالم من هذا الدواء في الأيام الـ100 التالية بعد اكتشافه، بحسب ما صرح به غيتس.

 

وكمثال على عدم المساواة، قدم التقرير إحصاءات حول تزويد البلدان المختلفة بأدوية لفيروس كورونا. وتوضح الوثيقة أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، تم إرسال 49 مليون جرعة من اللقاح إلى جميع أنحاء إفريقيا، بينما تم تزويد ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها بـ 43 مليون جرعة من الأدوية المختلفة لـ”كوفيد 19″.

 

ووفقا لرجل الأعمال، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذه المشاكل هو بناء مصانع قادرة على إنتاج لقاحات كافية للعالم بأسره.

 

يذكر أنه منذ ست سنوات، حذر رجل الأعمال الأمريكي من أن الوباء سيكون أسوأ قاتل محتمل للعالم.

 

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