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تُسبب مشاكل صحية خطيرة.. ما تأثير مشروبات الطاقة على جسدك؟

تُسبب مشاكل صحية خطيرة.. ما تأثير مشروبات الطاقة على جسدك؟
http://almnatiq.net/?p=1028986
المناطق_ وكالات

تواصل المنظمات الصحية تحذير العالم من تناول مشروبات الطاقة، وخطورتها على صحة الإنسان وبالتحديد فئة الشباب التي عليها تقبل بشكل متزايد.

 

حيث أكدت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، على ارتباط تناول مشروبات الطاقة بمخاطر صحية قاتلة.

 

وأضافت سولوماتينا في مقابلة مع موقع “ميديك فوريوم”، أن تناول هذه المشروبات يزيد من مخاطر الحالات المرضية المرتبطة بالظروف المميتة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، كما نصحت الأشخاص الأصحاء بعدم إساءة استخدام مشروبات الطاقة.

 

فيما أكد الدكتور فيرشينايا موسكا على كلام سولوماتينا وأوضح أن مشروبات الطاقة تحتوي على مجموع من السكر والمواد المضافة الضارة والكافيين مما يثير تغييرات جذرية في نشاط نظام القلب والأوعية الدموية، حيث تسبب هذه المشروبات ارتفاعًا مفاجئًا في الضغط يكون السبب في حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

 

وأطلق المكتب الفيديرالي لتقييم المخاطر BFR تحذيرًا من مشروبات الطاقة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين بالإضافة إلى توراين وإينوسيتول وجلوكورونولاكتون التي تحفّز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي.

 

وتشير الأبحاث أن مشروبات الطاقة تخل بهرمونات الجهاز الهضمي وتزيد من الإفرازات الحمضية في المعدة مما يسبب تقرحات والتهابات في جذر المعدة والمريء والاثني عشر، كما أنها تقضي على بعض الفيتامينات مثل فيتامين “B” مما يسبب إلى عسر الهضم والإسهال.

 

ويسهم غنى هذا النوع من المشروبات بالسكر والكربوهيدرات في حدوث زيادة في الوزن والسمنة، وبالتالي تسبب للإصابة بأمراض السكري والكوليسترول وأمراض الضغط والقلب.

 

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