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7 نصائح ذهبية لمرضى القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

7 نصائح ذهبية لمرضى القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1029006
المناطق - وكالات:

نصحت خبيرة طبية، مرضى القلب، بالابتعاد عن التجمعات والزحام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، من خلال ترك مسافة آمنة عند الحديث مع أي شخص، محذرة في الوقت ذاته من لمس الوجه باليد، للوقاية من الإصابة بكورونا.

 

وقالت أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية، شيرين طه، خلال تصريحات صحفية، إن مرضى القلب والأوعية الدموية خاصة كبار السن منهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

 

وأرجعت الخبيرة الطبية، ذلك إلى “ضعف مناعتهم، وتناولهم للأدوية بشكل مستمر، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاحتفاظ بالكحول طوال الوقت لتطهير أي شيء يمكن أن يتعاملون معه.

 

ونصحت الخبيرة الطبية، مرضى القب أيضا بممارسة تمارين رياضية بسيطة من خلال التنسيق مع الطبيب المختص، وشرب الماء بشكل متواصل وتناول الطعام الصحي، والالتزام بمواعيد تناول الدواء.

 

وشددت شيرين طه، أنه ينبغي على مرضى القلب أن يلزمون من يتعاملون معهم على ارتداء الكمامة وإلا فعليهم أن يبتعدون عنهم.

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