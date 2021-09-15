استشاري نفسي يكشف مخاطر إدمان “الأفلام الإباحية” ويوضح طرق التعافي منها 

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أكد الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، أن دوافع وسبب إدمان الأفلام الإباحية والتعلق بها سهولة الوصول إليها في الزمان والمكان، ونقل مشاهدها إلى عالم من الخيال، ما يصعب لاحقًا إشباع العين من الزوجة.

وقال الحبيب، خلال لقاء في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الإنسان يصل إلى إدمانها عندما تصبح مركز ومحور حياته، مثلاً يشاهدها إذا ذهب إلى العمل وقبل النوم وفي السيارة ويقدمها على المناسبات الاجتماعية وعلى العلاقة الطبيعية مع زوجته، مشيرًا إلى أن إدمان الأفلام الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب.

وشرح استشاري الطب النفسي، في هذا الصدد طرق التعافي من هذا الإدمان، من خلال إيجاد وسائل متعة أخرى؛ مثل مشاهدة المباريات الكروية، لافتًا إلى أهمية تحويل المشاعر السلبية إلى مشروعات إيجابية في إدارة الانتكاسة والفشل في معالجة هذا الإدمان بالدعم والتحفيز.

وحذر الحبيب، من أضرار إدمان الأفلام الإباحية على الصحة النفسية وعلاقة الزوج بزوجته، كما حذر خلال حديثه من أخطر مراحل إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية.