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تفاصيل جديدة عن عملية الهروب من سجن جلبوع.. يرويها الأسير محمود العارضة

تفاصيل جديدة عن عملية الهروب من سجن جلبوع.. يرويها الأسير محمود العارضة
http://almnatiq.net/?p=1029023
المناطق- وكالات:

لا تزال عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي تضفي بظلالها على الشارع العربي، بعدما نجحت قوات الاحتلال في اعتقال أربعة أسرى من جديد.

 

وكشف المحامي رسلان محاجنة، تفاصيل ما حدث للأسير محمود العارضة، الذي جرى اعتقاله من جديد، خلال زيارته، كاشفا في الوقت ذاته الخطوات التي انتهجها الأسرى الفارون بعد هروبهم من السجن الإسرائيلي.

 

ويحكي رسلان محاجنة نقلًا عن الأسير محمود العارضة: «حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا نعرض أي شخص للمسائلة، وكنا الأسرى الـ6 مع بعضنا حتى وصلنا قرية الناعورة ودخلنا المسجد، ومن هناك تفرقنا، كل اثنين على حدى… كان لدينا خلال عملية الهرب راديو صغير وكنا نتابع ما يحصل في الخارج”.

 

وأضاف الأسير: “حاولنا الدخول لمناطق الضفة، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة، وجرى اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، حيث مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال”.

 

ووفقًا للمحامي، قال العارضة: “استمر التحقيق معي منذ لحظة اعتقالنا وحتى الآن، لم تكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن، وأنا المسؤول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية”.

 

وتابع: “بدأنا الحفر في شهر ديسمبر 2020، حتى هذا الشهر، وتأثرنا كثيرا عندما شاهدنا الحشود أمام الناصرة، أوجه التحية لأهل الناصرة، لقد رفعوا معنوياتي عاليًا”.

 

وأكمل الأسير: “أطمئن والدتي عن صحتي، ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية لأختي في غزة”، معتبرًا أن ما حدث إنجاز كبير، “وأنا قلق على وضع الأسري وما تم سحبه من إنجازات للأسرى”. متابعًا: “أحيي كل جماهير شعبنا على وقفتهم المشرفة”.

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