تفاصيل جديدة بشأن حالة فتاتين حادث الدهس بالقصيم 

المناطق - القصيم:

كشف مصدر طبي، عن تفاصيل حالة الفتاتين اللاتي تعرّضتا للدهس بالقصيم أمس الثلاثاء، بسيارة مسروقة.

وقال المصدر، إن حالة الفتاتين مستقرة وتحت متابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وذلك عقب تعرضهما للدهس على يد جانٍ سرق سيارة.

وأكد المصدر “بحسب سبق”، على أنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة بمتابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي مستقر ومازالت الفتاتان منوّمتين تحت الملاحظة.

جدير بالذكر أن شرطة القصيم، قالت إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.