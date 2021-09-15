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الصحة تعتزم نقل خدمات تطبيق “موعد” إلى “صحتي” الموحّد

الصحة تعتزم نقل خدمات تطبيق “موعد” إلى “صحتي” الموحّد

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الصحة تعتزم نقل خدمات تطبيق “موعد” إلى “صحتي” الموحّد

الصحة تعتزم نقل خدمات تطبيق “موعد” إلى “صحتي” الموحّد
http://almnatiq.net/?p=1029054
المناطق_ وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق “موعد” إلى تطبيق “صحتي” بصفته التطبيق الموحد للوزارة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات “موعد” في تطبيق “صحتي”.

 

ودأبت وزارة الصحة على تحديث تطبيق “صحتي” الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق “موعد” وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، إذ يتيح تطبيق “صحتي” الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.

 

ويقدم تطبيق “صحتي” الخدمات في بإشراف وزارة الصحة، امتدادا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها، ومن مميزات التطبيق: حجز واستعراض مواعيد لقاح فيروس كورونا، فحوصات فيروس كورونا ، حجز مواعيد مراكز الرعاية الأولية، خدمة الاستشارات الفورية، خدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، استعراض الإجازات المرضية، استعراض الوصفة الإلكترونية، التطعيمات، تسجيل المؤشرات الحيوية، احتساب الخطوات، الوقاية ومكافحة العدوى، خدمة إضافة وتسجيل التابعين، نتائج الفحص المدرسي.

 

ويستعرض تطبيق “صحتي” العديد من المؤشرات الحيوية للمستفيد، مثل “ضغط الدم”، وسكر الدم، ومحيط الخصر، وكتلة الجسم.

 

يذكر أن تطبيق موعد هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى إدارة المواعيد الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه، كما تتضمن الخدمات تطبيق موعد إجراء اختبار كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يقوم بالتقييم الذاتي لأعراض كورونا ومن ثم تقديم التوجيه السليم للحالة.

 

 

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