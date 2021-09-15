قائمة أطعمة مسببة للصداع النصفي.. الشوكولاتة الأبرز

المناطق- وكالات:

سلط موقع “إكسبريس” البريطاني الضوء على مسببات الصداع النصفي، مشيرًا إلى أن ما يتناوله الشخص من الطعام قد يسبب الصداع النصفي، بخلاف المسببات الشائعة مثل التوتر وقلة النوم وحتى ممارسة الرياضة.

وبحسب الموقع، يمكن أن تؤدي العديد من الأسباب إلى نوبات الصداع النصفي، من العوامل الهرمونية والعوامل العاطفية إلى العوامل الجسدية والبيئية.

وتعد العوامل الغذائية من أكبر مسببات الصداع النصفي، فعادة ما يعاني مرضى الصداع النصفي من نوبة إذا فاتتهم أو تأخروا أو تناولوا وجبات غير منتظمة أو يعانون من الجفاف الشديد.

وذكر “إكسبريس”، أن هناك أطعمة محددة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، لذلك من المهم فهم ماهيتها لتجنب زيادة الصداع النصفي.

ونقل الموقع عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، قولها إن المحفزات الغذائية للصداع النصفي “فردية جدا”، لذا فإن مذكرات الصداع هي أفضل طريقة لتحديد أسباب الصداع النصفي.

وأوضحت أندريا بيرتون، المستشارة الفنية في Bio-Kult: “فيما يتعلق بالأطعمة والمشروبات والمكونات، لا يضر محاولة معرفة ما إذا كان عنصر أو أكثر من المواد الغذائية (أو المكونات) قد تسبب لك الصداع. تخلص من عنصر واحد في كل مرة على مدار أسابيع أو شهور وسجل هذه المعلومات في مذكرات الصداع”.

وأضافت: “توقف عن الطعام فقط إذا كان لديك شك كبير في أنه يسبب الصداع لأنه ليس من المعقول دائما الاستغناء عن مجموعات الطعام، وقد يكون من المفيد نقل نتائجك إلى معالج غذائي يمكنه المساعدة في ضمان استمرارك في تناول نظام غذائي غني بالمغذيات”.

لكن، ما هي الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي؟

بحسب موقع “إكسبريس” البريطاني، يُعتقد أن نحو 20% من حالات الصداع ناتجة عن الحساسيات الغذائية، وأكثر مسببات الغذاء شيوعا هي:

– الشوكولاتة

– الجبنة القديمة

– القهوة أو مشروبات الكافيين

– الحمضيات

– اللحوم المصنعة

– الفاصوليا

– الفول السوداني

– زبدة الفول السوداني

– اللوز

– المكسرات والبذور الأخرى

– الأطعمة الدهنية أو المالحة