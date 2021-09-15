كادت تلفظ أنفاسها.. ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها فتاة في دقيقتين بأحد المراكز التجارية بحائل (فيديو)

قالت الممرضة منى الحربي، التي أنقذت حياة مواطنة تعرضت لـ”غصة”، خلال تواجدها في مطعم بأحد المراكز التجارية بحائل، أنها شاهدت الفتاة في طاولة بجوارها ممسكة برقبتها ولا تستطيع التنفس.

وتوقعت منى الحربي، أن المواطنة تتعرض لـ “غصة”، موضحة أنها كانت متواجدة في المطعم مع بعض زميلاتها، من أجل توديع ممرضة فلبينية انتهى عقد عملها.

وأضافت أنها فزعت بسرعة إلى الفتاة التي كانت ترتدي النقاب، وقامت بعمل الإسعافات الأولية، ونجحت في إخراج قطعة الأكل من مجرى التنفس، واتصلت على الإسعاف ليحضر على الفور ويقدم الإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أنه خلال دقيقة أو دقيقتين، تم إنقاذ الفتاة.