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“طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب

“طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب

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“طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب

“طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب
http://almnatiq.net/?p=1029095
محررو المناطق

قال الطبيب النفسي أحمد الهويدي، إن نسبة كبيرة من طلاب الجامعات يعانون من اضطرابات القلق لعلاقة التوتر القوية بالمشاكل العاطفية والسلوكية.

 

وأضاف الهويدي خلال لقاء في برنامج ” برنامج اليوم” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، أن السيدات وطلبة الجامعات هم الأكثر تفكيرًا في الانتحار.

 

وأوضح الهويدي، أن الشخص الغير مرتبط وغير المتزوج يفكر في الانتحار بشكل كبير، بسبب القلق والشعور بالاكتئاب، كما أن النساء أفكارهم الانتحارية أعلى من الذكور، وذلك بسبب المشاكل العاطفية والسلوكية.

 

وتابع الهويدي: ” أيضًا الشخص الذي يدرس في جامعات حكومية تكون فكرة الانتحار عنده بشكل أكبر من طلاب الجامعات الأخرى”.

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