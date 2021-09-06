احدث الأخبار

بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين
أبرز المواد
 مواطن يروي تفاصيل رحلته القاسية في حربه ضد أخطر أنواع السرطان منذ 12 عام.. هكذا اكتشف المرض
أبرز المواد
 وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح على منطقة جازان
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 كادت تلفظ أنفاسها.. ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها فتاة في دقيقتين بأحد المراكز التجارية بحائل (فيديو)
أبرز المواد
 ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة بمنطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 تُسبب مشاكل صحية خطيرة.. ما تأثير مشروبات الطاقة على جسدك؟
أبرز المواد
 هل يمكن تحويل تأشيرة “خروج وعودة” لخروج نهائي لمستفيد خارج المملكة؟.. الجوازات تُجيب
أبرز المواد
 تفاصيل مرعبة.. هذا ما يحدث لمصاب كورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)
أبرز المواد
بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

أبرز المواد
مواطن يروي تفاصيل رحلته القاسية في حربه ضد أخطر أنواع السرطان منذ 12 عام.. هكذا اكتشف المرض

مواطن يروي تفاصيل رحلته القاسية في حربه ضد أخطر أنواع السرطان منذ 12 عام.. هكذا اكتشف المرض

أبرز المواد
وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية

وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=1029105
المناطق - وكالات:

بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار بمنع تطبيقات التوصيل من نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، بعد مرور 30 يومًا من إعلان هيئة الاتصالات تطبيق القرار.

 

وألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، وتشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية، وأنها ستلغي التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، التي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

وفي وقت سابق شددت هيئة الاتصالات على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

 

وأشارت الهيئة في بيان سابق لها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية الممثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.

روابط ذات صلة

النقل: 500% زيادة في نسبة السيدات اللاتي يعملن في مجال تطبيقات التوصيل بالمملكة

النقل: 500% زيادة في نسبة السيدات اللاتي يعملن في مجال تطبيقات التوصيل بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*