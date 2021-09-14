احدث الأخبار

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ46
أبرز المواد
 تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف
أبرز المواد
 “بلدية الدمام” تنظم حملة للرقابة على المنشآت الغذائية والصحية
المناطق
 وزير الصحة يدشن برنامج “مكن” لتأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات
صحة
 مسن يسلم نفسه للشرطة بعد هروبه من سجن قبل 30 عاما
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” يدين هجمات الحوثي الإرهابية في أبها.. ويشيد بدفاعات المملكة
أبرز المواد
 لقطات مروعة.. امرأة تفقد السيطرة على سيارتها وتدهس عاملًا بأحد المحلات (فيديو)
أبرز المواد
 “طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب
أبرز المواد
 بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين
أبرز المواد
 مواطن يروي تفاصيل رحلته القاسية في حربه ضد أخطر أنواع السرطان منذ 12 عامًا.. هكذا اكتشف المرض
أبرز المواد
تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر

أبرز المواد
“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ46

“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ46

أبرز المواد
تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

أبرز المواد
الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف

الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف

أبرز المواد

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=1029139
المناطق_ وكالات

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في 1 أكتوبر القادم في “واجهة الرياض” بمشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وستشهد الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة توسعا كبيرا في أنشطته وفعالياته المتنوعة تمثل 16 قطاعا ثقافيا ويحل العراق ضيف شرف المعرض لهذا العام.

 

وقدمت الهيئة تسهيلات عديدة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج كتخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات وتحمل كامل تكاليف الشحن وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.

 

وأوضح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة أن قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة والأدب تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

 

وعد المعرض حدثا ثقافيا مهما في قطاع صناعة الكتب والنشر بوصفه نافذة معرفية تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية والتعاون التجاري لتصبح السعودية بوابة عالمية لقطاع النشر.

 

وستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة على هامش المعرض الذي سيستمر حتى 10 أكتوبر مؤتمرا للناشرين يومي 4 و 5 أكتوبر كأول مؤتمر من نوعه في المملكة ويعد نقطة الانطلاق لتطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي ويتضمن جلسات حوارية وورش عمل تختص بالنشر وجلسات متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

 

ويحتضن المعرض العديد من الندوات الثقافية والأدبية المتنوعة والأمسيات الشعرية والفنية، ويوفر مساحات للحوار والمحاضرات التفاعلية وورش عمل متنوعة في مجالات الفن والقراءة والكتابة والنشر وصناعة الكتاب والترجمة.

 

وتسعى الهيئة في الدورة الجديدة من المعرض إلى تأكيد اهتمامها بدعم قنوات النشر الحديثة مثل الكتاب الصوتي والرقمي إضافة لعنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها في رؤية المعرض وتطويرها لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة وتحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمطا للحياة ورفع مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني وفي تعزيز مكانة المملكة في العالم.

روابط ذات صلة

11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء اليوم.. أهمها الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية

11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء اليوم.. أهمها الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية
مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه المليشيات الحوثية

مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه المليشيات الحوثية
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*