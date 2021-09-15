“بلدية الدمام” تنظم حملة للرقابة على المنشآت الغذائية والصحية

محررو المناطق

تواصل بلدية وسط الدمام حملاتها المشتركة على السوق المركزي للأسماك بالدمام، حيث نظمت حملة الثلاثاء، نتج عنها زيارة 67 محل، واتلاف أسماك فاسدة بما يقارب عدد 12 كيلوجرام، وذلك ضمن اللجنة المشتركة، (الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية).

من جانبه أكد رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن الحملة تأتي امتدادًا لجهود البلدية الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية، وكذلك البلدية.

وأضاف الشمري في تصريح صحفي، كما تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، وكذلك التأكد من كافة الإجراءات التي تخص الجهات المشاركة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

ودعا المهندس عبد الله الشمري الجميع بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل البلدية، والابلاغ عن الملاحظات البلدية وكذلك مخالفة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، من خلال مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.