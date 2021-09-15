إعفاء كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني من مهام منصبه

المناطق - الرياض

قررت السلطات الإيرانية تجريد نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي من مهامه الوزارية، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية، إنه تم تعيين علي باقري المقرب من الرئيس الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي مساعدًا للوزير، بدلًا من عراقجي.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان باقري العضو السابق في الفريق المفاوض والمعروف برفضه أي تنازل للغربيين، أصبح أيضا كبير المفاوضين في المحادثات حول الملف النووي.

وباقري (53 عاما) الذي يعتبر مقربا من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي كان عين في 2019 مساعدا للشؤون الدولية في السلطة القضائية التي كانت برئاسة إبراهيم رئيسي الذي أصبح في أغسطس رئيسًا.