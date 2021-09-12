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الكويت تعتزم خفض رواتب موظفين في جهاز حكومي للنصف

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الكويت تعتزم خفض رواتب موظفين في جهاز حكومي للنصف

الكويت تعتزم خفض رواتب موظفين في جهاز حكومي للنصف
http://almnatiq.net/?p=1029161
محررو المناطق:

تعتزم الحكومة الكويتية خفض رواتب بعض العاملين في الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.

 

وذكرت صحيفة “القبس”، نقلًا عن مصادر مسؤولة، أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30%ـ 50%.

 

وجاءت تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية؛ إذ ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.

 

وبحسب الصحيفة؛ جرى الاتفاق أيضًا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.

 

واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقررًا في سلم الرواتب الجديد، الذي أقر منذ عام تقريبًا، بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية، بحسب القبس.

 

وبحسب القبس، باشر عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.

 

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