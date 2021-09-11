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أمانة الشرقية تنفذ 1414 جولة رقابية.. وتضبط 92 مخالفة بالأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 1414 جولة رقابية.. وتضبط 92 مخالفة بالأسواق

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أمانة الشرقية تنفذ 1414 جولة رقابية.. وتضبط 92 مخالفة بالأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 1414 جولة رقابية.. وتضبط 92 مخالفة بالأسواق
http://almnatiq.net/?p=1029170
محررو المناطق:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، 1414 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

 

وقالت الأمانة، إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 9 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

 

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

 

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

 

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