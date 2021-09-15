تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

المناطق- وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عالميا بواقع 400 ألف إصابة في الأسبوع الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أن جائحة كورونا لاتزال تهدد البشرية وتحصد الأرواح وتدمر اقتصاد الدول.

وبحسب الإحصائيات الدولية، فقد جرى منح 5.75 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم حتى الآن.

يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية، الدول المشاركة في مرفق “كوفاكس” ومصنعي لقاحات فيروس كورونا لسرعة تقديم اللقاحات ومنع التأخير في توزيعها وتسليم الجرعات حسب التوقيت الزمني المحدد لها.