احدث الأخبار

تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف
أبرز المواد
 “بلدية الدمام” تنظم حملة للرقابة على المنشآت الغذائية والصحية
أهم الاخبار
 وزير الصحة يدشن برنامج “مكن” لتأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات
صحة
 مسن يسلم نفسه للشرطة بعد هروبه من سجن قبل 30 عاما
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” يدين هجمات الحوثي الإرهابية في أبها.. ويشيد بدفاعات المملكة
أبرز المواد
 لقطات مروعة.. امرأة تفقد السيطرة على سيارتها وتدهس عاملًا بأحد المحلات (فيديو)
أبرز المواد
 “طبيب نفسي”: السيدات وطلبة الجامعات الأكثر تفكيرًا في الانتحار لهذه الأسباب
أبرز المواد
 بدء إلزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين
أبرز المواد
 مواطن يروي تفاصيل رحلته القاسية في حربه ضد أخطر أنواع السرطان منذ 12 عامًا.. هكذا اكتشف المرض
أبرز المواد
 وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

أبرز المواد
الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف

الكويت تعتزم خفض رواتب العاملين بجهاز حكومي للنصف

أبرز المواد
“بلدية الدمام” تنظم حملة للرقابة على المنشآت الغذائية والصحية

“بلدية الدمام” تنظم حملة للرقابة على المنشآت الغذائية والصحية

أهم الاخبار
وزير الصحة يدشن برنامج “مكن” لتأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات

وزير الصحة يدشن برنامج “مكن” لتأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات

صحة

تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي

تراجع إصابات كورونا “عالميا” بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=1029187
المناطق- وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عالميا بواقع 400 ألف إصابة في الأسبوع الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أن جائحة كورونا لاتزال تهدد البشرية وتحصد الأرواح وتدمر اقتصاد الدول.

 

وبحسب الإحصائيات الدولية، فقد جرى منح 5.75 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم حتى الآن.

 

يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية، الدول المشاركة في مرفق “كوفاكس” ومصنعي لقاحات فيروس كورونا لسرعة تقديم اللقاحات ومنع التأخير في توزيعها وتسليم الجرعات حسب التوقيت الزمني المحدد لها.

روابط ذات صلة

الصحة تسعى لتشغيل وحدات “العناية المركزة” عن بعد في 5 مناطق

الصحة تسعى لتشغيل وحدات “العناية المركزة” عن بعد في 5 مناطق
دراسة جديدة: تراجع الأجسام المضادة لـ”كورونا” خلال 4 أشهر من التطعيم

دراسة جديدة: تراجع الأجسام المضادة لـ”كورونا” خلال 4 أشهر من التطعيم
استشاري أمراض معدية: سببان لتراجع المؤشر الوبائي في المملكة

استشاري أمراض معدية: سببان لتراجع المؤشر الوبائي في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*