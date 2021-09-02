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“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  

“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  

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“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  

“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  
http://almnatiq.net/?p=1029199
المناطق - وكالات

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة المساعد للحقوق المكلف سعيد الخنفري، ومحافظ ضمد الدكتور خفير العمري، ومدراء الإدارات المكلفين حديثاً.

 

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل وكالة الحقوق و محافظة ضمد ومختلف الإدارات في الإمارة و الخطط و البرامج المستقبلية و السبل الكفيلة بسرعة إنجاز العمل و تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملهم.

 

ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال.

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