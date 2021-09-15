تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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http://almnatiq.net/?p=1029229
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 70 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,260

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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