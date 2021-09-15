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“هنادي القحطاني” رائدة أعمال رفضت التخلي عن الحجاب حتى وصلت للعالمية (فيديو)

“هنادي القحطاني” رائدة أعمال رفضت التخلي عن الحجاب حتى وصلت للعالمية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1029247
محررو المناطق

قالت هنادي القحطاني رائدة أعمال، إنها حصلت على أكثر من 11 جائزة عالمية ومحلية، كان آخرها وأبرزها فوزها بالميدالية الذهبية في معرض كيوي للمرأة المخترعة في دولة كوريا الجنوبية، وجائزة أفضل المخترعات من معرض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 

وتابعت هنادي خلال لقاء مع برنامج مكارم الأخلاق: “حصلت علي الميدالية الذهبية من الوفد الصيني، والحصول على أفضل فكرة في المسار الصحي في منتدى اسبار الدولي وتكريمي من أمير الرياض، وأخيراً اختياري ضمن أفضل 20 رائدة أعمال سعودية دون الـ30 لموقع “ابويت هير” الإنجليزي.

 

وأضافت هنادي، أنها أسست مبادرة ديوانية مناهل القيم، وهي ديوانية شهرية تهدف الي ترسيخ القيم والمبادئ.

 

وأكدت هنادي أنها كانت متخوفة من الذهاب إلي معرض كيوي السنوي الذي يقام في كوريا الجنوبية بمشاركة 92 دولة، وكان التخوف بسبب الحجاب واللغة حتى قالت لي والدتي:” إذا رجعتي وأنتِ فائزة ولكن تنازلتِ عن حجابك لا ترجعي أنت ولا الجائزة، ولكن إذا رجعتي وأنتِ متمسكة بحجابك لو ما فزتي يكفيك شرف المحاولة”.

 

فيما قال مهند ال منصور شقيق هنادي، إن سبب توفيق شقيقتي وتفوقها هو قربها بوالديها وبرها بهم، مشيرًا إلى أنه يُفخر بها ويضعها تاج فوق الرأس.

 

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