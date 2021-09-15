بعد اكتمال الفرق المُتأهلة.. مواجهات مُثيرة تنتظر النصر والهلال بأبطال آسيا

محررو المناطق:

تحددت اليوم الأربعاء، الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقتي شرق وغرب آسيا.

واكتملت الـ8 فرق، اليوم، بعد فوز فريق جيونبوك موتورز على نظيره باثوم يونايتد بركلات الترجيح.

وتضمنت قائمة الفرق المتأهلة من غرب آسيا “الهلال، النصر، بيرسبوليس (إيران)، الوحدة (الإمارات)، فيما كانت الأندية المتأهلة من شرق آسيا “ناجويا (اليابان)، أولسان (كوريا الجنوبية)، بوهانج (كوريا الجنوبية)، وجيونبوك (كوريا الجنوبية).

وتقام قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا يوم الجمعة المقبل، على أن يقام دور ربع النهائي يوم 16 أكتوبر المقبل، ودور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته، والنهائي يوم 23 نوفمبر.