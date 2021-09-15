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لأول مرة.. الأسير الفلسطيني محمود العارضة يروي تفاصيل من سجن جلبوع الإسرائيلي

لأول مرة.. الأسير الفلسطيني محمود العارضة يروي تفاصيل من سجن جلبوع الإسرائيلي

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لأول مرة.. الأسير الفلسطيني محمود العارضة يروي تفاصيل من سجن جلبوع الإسرائيلي

لأول مرة.. الأسير الفلسطيني محمود العارضة يروي تفاصيل من سجن جلبوع الإسرائيلي
محمود العارضة
http://almnatiq.net/?p=1029264
محررو المناطق:

كشف الأسير الفلسطيني محمود العارضة – أحد الفارين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي – عن تفاصيل قصة الهروب من سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه “لم تكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن، وأنا المسؤول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية التي بدأت في ديسمبر 2020”.

ونقل المحامي رسلان محاجنة، عن محمود العارضة، إنهم حاولوا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا يتعرض أي شخص للمساءلة، وفقا لقناة “العربية”.

وأضاف العارضة في حديثه لمحاميه: “كنا الأسرى الـ6 مع بعضنا حتى وصلنا قرية الناعورة ودخلنا المسجد، ومن هناك تفرقنا، كل اثنين على حده.. كان لدينا خلال عملية الهروب راديو صغير وكنا نتابع ما يحصل في الخارج”.

وأضاف نقلا عن الأسير: “حاولنا الدخول لمناطق الضفة، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة، وتم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، حيث مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال”.

لحظة اعتقالنا

وقال محمود العارضة وفقًا للمحامي: “استمر التحقيق معي منذ لحظة اعتقالنا وحتى الآن.. لم تكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن”.

وأكمل: “بدأنا الحفر في شهر ديسمبر 2020، حتى هذا الشهر.. تأثرنا كثيرا عندما شاهدنا الحشود أمام الناصرة، وأوجه التحية لأهل الناصرة، لقد رفعوا معنوياتي عاليًا”.

وتابع الأسير قائلًا لرسلان محاجنة: “أطمئن والدتي عن صحتي، ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية لأختي في غزة”، مؤكدا أن “ما حدث إنجاز كبير، وأنا قلق على وضع الأسرى وما تم سحبه من إنجازات للأسرى”.

واستطرد: “أحيي كل جماهير شعبنا على وقفتهم المشرفة”.

 

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