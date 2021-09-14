تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمكة والمدينة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من “أضم والعرضيات وميسان”، بشأن سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعت مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في “العيص وينبع”، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة من نفس الحالة المناخية أيضًا.
تنبيه… لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من ( العيص – ينبع )، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله تعالى رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا ..نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة . pic.twitter.com/THyiCGaVFS
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) September 15, 2021
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