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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمكة والمدينة

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمكة والمدينة

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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمكة والمدينة

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=1029272
محررو المناطق:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من “أضم والعرضيات وميسان”، بشأن سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

ودعت مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في “العيص وينبع”، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة من نفس الحالة المناخية أيضًا.

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