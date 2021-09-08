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مواطنة تروي قصة خداع زوجها للحصول على أموالها لتجهيز شقة الزوجة الثانية

مواطنة تروي قصة خداع زوجها للحصول على أموالها لتجهيز شقة الزوجة الثانية
حصل على أموال زوجته
http://almnatiq.net/?p=1029279
محررو المناطق:

روت مواطنة قصة خداع زوجها لها، والحصول على أموالها للزواج بغيرها، وتجهيز الشقة المقابلة لشقتها لها.

 

وأوضحت المواطنة وتدعى “ع .خ”، أن الواقعة بدأت بعد 15 عاماً من زواجها، حيث ساعدت زوجها من أموالها في بناء عمارتهما الخاصة.

 

ولفتت وفقًا لما أوردت “الوطن”، إلى أن الزوج طلب منها أيضًا أموالًا أخرى بعد ذلك لتأسيس وتجهيز الشقة المقابلة لشقتهما حتى يزيد من مساحة منزلهما، فيما يؤجر بقية أدوار العمارة للراغبين بالسكن.

 

ونوهت إلى أنها ساعدته بقرابة 80 ألف ريال لتجهيز الشقة، قبل أن تتفاجأ بزواجه عليها، وإحضار زوجته الثانية للسكن بتلك الشقة التي جهزها من أموالها.

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