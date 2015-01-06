أمير حائل يسلم المواطنين الوثائق المنجزة عبر منصة “إحكام”

المناطق - واس:

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير ‏منطقة حائل، محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة ‏إحسان بافقيه وعدداً من المواطنين، اليوم الأربعاء، لتسليمهم الوثائق المنجزة من قبل لجان ‏النظر في طلبات تملّك العقارات عبر منصة “إحكام” المكتملة الإجراءات.

وأشاد أمير حائل بدور الهيئة في إنجاز أحد أهم برامج ‏التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية غير المكتملة على العقارات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.

كما استمع الأمير لعرض عن الأهداف ‏الإستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تهدف لتحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية ‏والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق رؤية ‏المملكة 2030.

يُذكر أن “إحكام” هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة مختصة باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات.