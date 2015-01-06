أمير حائل يسلم المواطنين الوثائق المنجزة عبر منصة “إحكام”

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وعدداً من المواطنين، اليوم الأربعاء، لتسليمهم الوثائق المنجزة من قبل لجان النظر في طلبات تملّك العقارات عبر منصة “إحكام” المكتملة الإجراءات.
وأشاد أمير حائل بدور الهيئة في إنجاز أحد أهم برامج التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية غير المكتملة على العقارات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.
كما استمع الأمير لعرض عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تهدف لتحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن “إحكام” هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة مختصة باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات.
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