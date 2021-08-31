“أمانة الشرقية”: حالة وحيدة لا يصرف لها تعويضات عن تضرر المركبات من الحفر

محررو المناطق:

أوضح وكيل رئيس البلدية لشؤون البلديات ببلدية القطيف التابعة لأمانة الشرقية، مساعد القحطاني، الحالة التي لا يتم فيها دفع تعويضات لأصحاب المركبات الذين تضرروا من الحفر.

وقال القحطاني، إنه في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المُتضرر.

ولفت في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن بلاغات تعويض المركبات المُتضررة من الطرق تُقدم عن طريق الرقم “940” لبلاغات الأمانة، فيما تخرج على الفور الفرق للموقع للتأكد من البلاغ ومعالجته.

ونوه إلى أنه إذا كان الموقع تحت العمل ولا يوجد به وسائل سلامة يتم تغريم المقاول، ويتم دفع التعويضات لصاحب السيارة المُتضررة.