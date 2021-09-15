“الغذاء والدواء” تضبط 132 منشأة مُخالفة خلال أغسطس

محررو المناطق:

كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 132 منشأة؛ لارتكابها عددًا من المخالفات لأنظمة الهيئة خلال شهر أغسطس.

وظبطت الهيئة، 73 منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء عبر عدم الالتزام بوضع البطاقة الغذائية بشكل مطابق للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، حيث تصل عقوبة تلك المخالفة على المنشأة إلى مليون ريال.

وأعلنت ضبط 29 منشأة بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل، من خلال تداول منتج تجميلي غير مدرج، حيث تصل عقوبة تلك المخالفة إلى خمسة ملايين ريال.

خالفت #الغذاء_والدواء في شهر أغسطس (132) منشأة لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة الهيئة. وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.https://t.co/pFEuIc8iO4 pic.twitter.com/m0CPwEGgJo — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 15, 2021

وعاقبت الهيئة، 24 منشأة صيدلانية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد والتي تصل عقوبتها إلى خمسة ملايين ريال.

وتمكنت الهيئة من ضبط 6 منشآت بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مُسجلة، والتي تصل عقوباتها إلى خمسة ملايين ريال إضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة.