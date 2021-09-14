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تصل إلى 5 ملايين ريال.. الغذاء والدواء تحدد عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج

تصل إلى 5 ملايين ريال.. الغذاء والدواء تحدد عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج

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تصل إلى 5 ملايين ريال.. الغذاء والدواء تحدد عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج

تصل إلى 5 ملايين ريال.. الغذاء والدواء تحدد عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج
هيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=1029311
محررو المناطق:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تداول المنتجات التجميلية غير المُدرجة لديها؛ كون عقوبة ذلك تصل إلى 5 مليون ريال.

 

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لتجنب العقوبة التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المُدرجة أو التسويق لها.

ولفتت إلى أن عقوبة مُخالفة تداول منتج تجميلي غير مُدرج تبدأ من 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.

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