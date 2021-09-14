تصل إلى 5 ملايين ريال.. الغذاء والدواء تحدد عقوبة تداول منتج تجميلي غير مُدرج

محررو المناطق:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تداول المنتجات التجميلية غير المُدرجة لديها؛ كون عقوبة ذلك تصل إلى 5 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لتجنب العقوبة التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المُدرجة أو التسويق لها.

#مخالفة_وعقوبة

القيام بتداول منتج تجميلي غير مُدرج لدى #الغذاء_والدواء يُعرِّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال. pic.twitter.com/Jq0L0CNV1T — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 15, 2021

ولفتت إلى أن عقوبة مُخالفة تداول منتج تجميلي غير مُدرج تبدأ من 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.