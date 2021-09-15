“دخان الأخشاب” يزيد من فرص الإصابة بـ”كورونا”

المناطق - وكالات:

كشفت تجربة علمية حديثة، عن تسبب الدخان الناتج عن حرق الأخشاب في تقليل استجابة الجسم المناعية لفيروس “كورونا”.

وأجرى الباحثون بجامعة نورث كارولينا، تجربة لمعرفة كيفية تأثير استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء على احتمالية الإصابة بعدوى “كورونا”.

وتوصل العلماء الى أن التعرض للجسيمات الموجودة في دخان الخشب قبل الإصابة يُقلل من استجابة الجينات المناعية المضادة للفيروسات في غضون 72 ساعة بعد الإصابة.

هذا ويتفق عدد من الخبراء الروس مع أطروحة زملائهم الأمريكيين بأن دخول منتجات الاحتراق إلى جسم الإنسان يقلل من درجة حمايته من فيروس كورونا.