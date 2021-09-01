اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تهدد باختراق “ويندوز”.. و”مايكروسوفت” تتحرك

المناطق - وكالات:

كشفت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن تحديث جديد لعلاج ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل “ويندوز” وتمكن الثغرة اختراق أجهزة المستخدمين من خلال ملفات “أوفيس”، حيث وضحت الشركة أن تحديث “ويندوز” الأمني الجديد يصلح نحو 66 ثغرة أمنية، في واحد من أكبر الإصلاحات الأمنية عبر نظام التشغيل الأشهر في العالم.

وتعتبر هذه الثغرة من أخطر الثغرات الأمنية المنتشر حاليًا، والتي يستهدف منها الهاكرز ملفات “أوفيس” لزرع برمجيات خبيثة في قلبها، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

وكانت “مايكروسوفت” قد أطلقت، في وقت سابق، تحذيرات من تلك البرمجيات الخبيثة، ولكنها لم تطلق الإصلاحات والتحديثات الأمنية إلا في الوقت الحالي، واكتفت حينها بتحذير المستخدمين من عدم فتح ملفات “أوفيس” غير مأمونة أو من جهات غريبة.