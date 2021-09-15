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“الجبير” يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير خارجية التشيك

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“الجبير” يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير خارجية التشيك

“الجبير” يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير خارجية التشيك
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير
http://almnatiq.net/?p=1029329
المناطق - واس:

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد.

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