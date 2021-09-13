استشاري: يجب على هؤلاء أخد مضاد حيوي قبل إجراء عمليات الأسنان  

محررو المناطق:

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من لديه ثقب في القلب بين البطينين منذ الولادة بأن يأخذ مضاد حيوي قبل عملية الأسنان بساعة واحدة.

وكان قد أوضح “النمر”، في وقت سابق أن ما تم تداوله من قبل أحد الأطباء أن المشروبات الباردة تتسبب في الأزمات القلبية غير صحيح.

ونشر استشاري وأستاذ أمراض القلب، صورة من تغريدة الطبيب الذي يدعي فيها أن الماء البارد يتسبب في نوبة قلبية وعلق عليها قائلاً: “غير صحيح”.