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بعد كشف الستار عنه.. متى سيتوفر أيفون 13 في المملكة؟

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بعد كشف الستار عنه.. متى سيتوفر أيفون 13 في المملكة؟

بعد كشف الستار عنه.. متى سيتوفر أيفون 13 في المملكة؟
أيفون 13
http://almnatiq.net/?p=1029343
محررو المناطق:

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن موعد طرح هواتف “آيفون 13” بإصداراته المختلفة في الأسواق، بما فيها المملكة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن فتح باب الحجوزات المُسبقة لجميع الهواتف الجديدة يبدأ من يوم الجمعة المقبل، وتحديدًا الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، على أن يكون متاحًا للشراء المباشر بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

ولفتت إلى أنه سيتم طرح تلك المنتجات للبيع بعد أسبوع من ذلك، أي يوم الجمعة 24 سبتمبر المقبل.

أيفون 13

قائمة أسعار أيفون 13:

  •  سعر هاتف آيفون 13 بـ799 دولارًا أمريكيًا،
  • سعر آيفون 13 ميني بـ699 دولارًا.
  • سعر هاتف آيفون 13 برو بسعر 999 دولارًا
  • آيفون برو ماكس بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

وزودت أبل هواتفها الجديدة بشريحة A15 Bionic الأسرع والأحدث، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات جديدة تمامًا، وعلاوة على ذلك جاء بشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

 

ويتمتع آيفون 13 بنفس المظهر الكبير ولكن مع وجود نتوء Face ID أصغر حجمًا بنسبة 20٪، مما يعني أنه يشغل مساحة أقل في الجزء العلوي من هاتفك.

كما يأتي بمعالج A15 Bionic، الذي يعد أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic التي جاءت في جهاز آيفون 13، ومقاوم للماء والأتربة بمعيار iP68.

 

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