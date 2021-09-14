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“خدمات الملاحة الجوية” تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

“خدمات الملاحة الجوية” تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

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“خدمات الملاحة الجوية” تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

“خدمات الملاحة الجوية” تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات
خدمات الملاحة الجوية
http://almnatiq.net/?p=1029351
محررو المناطق:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر).

– محلل المحفظة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال).

وظائف  خدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنـــا)

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