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بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد

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بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد

بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد
نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=1029357
محررو المناطق:

كشفت مصادر، عن هوية حكم مباراة النصر والاتحاد التي تقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين.

 

وقالت المصادر وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم”، إن الحكم الدولي السويسري ساندرو سشارير سيقود تلك المباراة المهمة التي ستقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

 

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من 3 جولات، فيما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات.

 

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على تراكتور الإيراني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي بقطر.

 

ويلتقي الاتحاد مع التعاون ثم الأهلي في الجولتين السادسة والسابعة من بطولة الدوري، حيث ستقام الأولى يوم 24 سبتمبر، والثانية في الأول من أكتوبر.

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