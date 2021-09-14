استعدادات القوات الجوية للمشاركة في إحتفالات اليوم الوطني الـ (91)

محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر استعدادات القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في إحتفالات اليوم الوطني الـ (91).

وتستعد القوات الجوية الملكية السعودية لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات طائرات القوات الجوية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية، وذلك للمشاركة في إحتفالات الوطن بالذكرى الـ (91) على تأسيس المملكة، حيث ستقوم مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بهوية اليوم الوطني (91) بفعاليات الإستعراض في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة (13-1443/2/18هـ).