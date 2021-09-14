هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)

محررو المناطق:

رفض المهتم بالشأن العام، عادل محمد، الربط بين رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وإمكانية زيادة نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن الأمرين لا يرتبطان ببعضهما.

وقال عادل محمد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن نسبة البطالة ترتبط باستقدام العمالة الأجنبية، ولا يمكن ربطها برفع سن التقاعد.

فيديو | مهتم بالشأن العام: سن العطاء الحقيقي في الوظيفة “60 عاما” ويجب رفع سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/XrU8h9DdDL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2021

ولفت إلى أن الحديث عن رفع سن التقاعد لـ 65 عامًا جاء متاخرًا؛ كون الإحالة عند سن 60 أفقدت الدولة الكثير من الكفاءات الكبيرة من أطباء وطيارين ومهندسين.

وكان مجلس الشورى قد طالب أمس الثلاثاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.