موقف إنساني لخادم الحرمين يتسبب في ‏نوبة بكاء للإعلامية ‎عبير الوعل على الهواء (فيديو)

محررو المناطق:

دخلت مقدمة برنامج “سيدتي” عبير الوعل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بعدما شاهدت لقطات مؤثرة تُظهر بكاء معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعلاجها بالمملكة.

وأظهر الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل معلمة مصابة بالسرطان بمخيم “الزعتري” تأثرت عند علمت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو ولي العهد بعلاجها في المملكة.

وقالت المذيعة: “مملكة الإنسانية والإنسان أولاً، وهذا ما عهدناه عليه في دولتنا الحبيبة، وهذا اللي عودنا عليه مركز الملك سلمان، أيضًا يقدم هذه المساعدات الإنسانية دون أن يفرق بين لون أو جنس أو عرق، لإن الإنسان أولًا”.

وأضافت الإعلامية عبير الوعل: “أنه شيء فخر لنا كسعوديين أن نرى مايفعله الملك سلمان الله يحفظه قدم خدمات ومساعدات كتيرة، والمملكة تشهد الخدمات والمساعدات الإنسانية، منذ سنوات كثيرة ليس من الآن فقط، رغم كل الظروف العالمية والوضع العالمي الآن إلا أنه فكر في هذه السيدة وأرسل المعهد مخصوص ليخبرها بعلاجها”.