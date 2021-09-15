احدث الأخبار

مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه
أبرز المواد
 “الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي
محليات
 هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)
محليات
 وداعًا للغسيل الكلوي.. دراسة تزف بشرى سارة لـ 21 ألف سعودي
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة: تسجيل “جزر فرسان” باليونسكو دليل على اهتمام القيادة لإبراز حضارة المملكة
المناطق
 إطلاق منصة الإعلام التطوعي.. وهذا هو هدفها
محليات
 القبض على مواطن تحرّش بامرأة على أحد الطرق الرئيسة بأبها (فيديو)
أبرز المواد
 موقف إنساني لخادم الحرمين يتسبب في ‏نوبة بكاء للإعلامية ‎عبير الوعل على الهواء (فيديو)
أبرز المواد
 استعدادات القوات الجوية للمشاركة في إحتفالات اليوم الوطني الـ (91)
أبرز المواد
 تخفيض ساعات الدوام أسبوعيًا إلى النصف بالجهات الحكومية بقطر
دولي
 ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس الوزراء
أهم الاخبار
 بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد
الرياضة
مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه

مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه

أبرز المواد
“الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

“الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

محليات
هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)

هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)

محليات
وداعًا للغسيل الكلوي.. دراسة تزف بشرى سارة لـ 21 ألف سعودي

وداعًا للغسيل الكلوي.. دراسة تزف بشرى سارة لـ 21 ألف سعودي

أبرز المواد

مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه

مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه
اللفافة الأخمصية
http://almnatiq.net/?p=1029383
محررو المناطق:

قال‏ أخصائي العلاج الطبيعي طراد الشريف، إن بعض الأشخاص يعانون من آلام باطن القدم بالتحديد منطقة الكعب أو ما يسمى بالتهاب اللفافة الأخمصية للحديث أكثر حول العرض الصحي وطرق الوقاية والعلاج مع أخصائي العلاج الطبيعي”.

وأضاف “الشريف” خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن اللفافة الأخمصية وظيفتها توزيع الحمل الميكانيكي على القدم، وتمنع صدمات منطقة الكعب بالتحديد إلى منطقة الأصابع من الأسفل هذه هي اللفافة الأخمصية.

وأوضح أن التهاب اللفافة الأخمصية عندما يكون هناك التهاب في هذه المنطقة وتقطعات جزئية أو تهتكات جزئية مع الوقت يتحول إلى التهاب مزمن، وتعتبر مشكلة شائعة عند بعض الناس التي يكون عندهم أعمال شاقة تطلب وقوف لفترة طويلة مثل المدرسين، وهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة”.

 

وتابع: “إن هذا الالتهاب منتشر بكثرة عند العدائين، تقريبا ١٠% من العدائين يصابون بالتهاب اللفافة الأخمصية، مضيفًا: “والسيدات اللائي يرتدين كعوب كثيرة يواجههم ألم، ولكن ليس شرط التهاب في اللفافة الأخمصية بسبب التغير الميكانيكي الذي يكون داعمًا على حمل القدم مع رفعة الكعب للأعلى، وربما يكون الألم في الأصابع الأمامية مع الضغط الطويل أو في أسفل الكعب، ولكن ليس مثل ألم اللفافة الأخمصية”.

وعن الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بالتهاب اللفافة الأخمصية، يقول “الشريف”: “عندما يشتكي المريض من الخطوات الأولى في الصباح يشعر بألم وخصوصا في الصباح، وخاصة في أول ساعة من اليوم  عندما يتحرك يبدأ الألم يتلاشى ويخف، ولكن لا يختفي بشكل كامل، والعرض التانى وقت الراحة وعندما يمشي يحدث ألم في المنطقة السابق ذكرها، والعرض التالت يغير في ميكانيكة المشي لدى المريض، وهذه الأعراض يصحبها ألم ويكون هناك ضعف في العضلات، وذلك يحتاج المريض فحص للأعراض المصاحبة للمريض بشكل دقيق”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*