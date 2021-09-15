مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه

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قال‏ أخصائي العلاج الطبيعي طراد الشريف، إن بعض الأشخاص يعانون من آلام باطن القدم بالتحديد منطقة الكعب أو ما يسمى بالتهاب اللفافة الأخمصية للحديث أكثر حول العرض الصحي وطرق الوقاية والعلاج مع أخصائي العلاج الطبيعي”.

وأضاف “الشريف” خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن اللفافة الأخمصية وظيفتها توزيع الحمل الميكانيكي على القدم، وتمنع صدمات منطقة الكعب بالتحديد إلى منطقة الأصابع من الأسفل هذه هي اللفافة الأخمصية.

وأوضح أن التهاب اللفافة الأخمصية عندما يكون هناك التهاب في هذه المنطقة وتقطعات جزئية أو تهتكات جزئية مع الوقت يتحول إلى التهاب مزمن، وتعتبر مشكلة شائعة عند بعض الناس التي يكون عندهم أعمال شاقة تطلب وقوف لفترة طويلة مثل المدرسين، وهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة”.

وتابع: “إن هذا الالتهاب منتشر بكثرة عند العدائين، تقريبا ١٠% من العدائين يصابون بالتهاب اللفافة الأخمصية، مضيفًا: “والسيدات اللائي يرتدين كعوب كثيرة يواجههم ألم، ولكن ليس شرط التهاب في اللفافة الأخمصية بسبب التغير الميكانيكي الذي يكون داعمًا على حمل القدم مع رفعة الكعب للأعلى، وربما يكون الألم في الأصابع الأمامية مع الضغط الطويل أو في أسفل الكعب، ولكن ليس مثل ألم اللفافة الأخمصية”.

وعن الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بالتهاب اللفافة الأخمصية، يقول “الشريف”: “عندما يشتكي المريض من الخطوات الأولى في الصباح يشعر بألم وخصوصا في الصباح، وخاصة في أول ساعة من اليوم عندما يتحرك يبدأ الألم يتلاشى ويخف، ولكن لا يختفي بشكل كامل، والعرض التانى وقت الراحة وعندما يمشي يحدث ألم في المنطقة السابق ذكرها، والعرض التالت يغير في ميكانيكة المشي لدى المريض، وهذه الأعراض يصحبها ألم ويكون هناك ضعف في العضلات، وذلك يحتاج المريض فحص للأعراض المصاحبة للمريض بشكل دقيق”.