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القبض على مواطن تحرّش بامرأة على أحد الطرق الرئيسة بأبها (فيديو)

القبض على مواطن تحرّش بامرأة على أحد الطرق الرئيسة بأبها (فيديو)
شرطة عسير
http://almnatiq.net/?p=1029388
المناطق - واس:

أعلنت شرطة منطقة عسير، الأربعاء، القبض على قائد مركبة تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها.

 

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تحرُّش قائد مركبة بامرأة ومضايقتها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها، فقد تمكّنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه،وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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