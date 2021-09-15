إطلاق منصة الإعلام التطوعي.. وهذا هو هدفها

محررو المناطق:

أطلق رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، خالد المالك، منصة الإعلام التطوعي، بهدف الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، وتسجيل 50 مليون ساعة تطوعية.

ونفذت هيئة الصحفيين في 20 شهرًا، 62 برنامجًا 30 منها حضوريًا مباشرًا، و32 عبر الاتصال المرئي، استفاد منها 6761 مشاركًا ومشاركة من الإعلاميين وطلاب وطالبات الإعلام والخريجين.

وتتطلع الهيئة من مبادرتها الجديدة، إلى توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، إلى أهمية التطوع ومنها التطوع التخصصي المهاري في المجتمع.