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رئاسة شؤون الحرمين تُقيم فعاليات وأنشطة رياضية لمنسوبيها

رئاسة شؤون الحرمين تُقيم فعاليات وأنشطة رياضية لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=1029432
محررو المناطق:

نظمت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، عدة أنشطة رياضية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في أحد الملاعب الرياضية بمكة المكرمة.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد الحازمي، أن الأنشطة الرياضية استهدفت منسوبي الرئاسة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والتدابير الوقائية.

 

وشدد مدير إدارة النادي الاجتماعي، ماجد منديلي، على أن الأنشطة الرياضية تسهم في تعزيز صحة الإنسان الجسدية، وخلق روح التنافس الشريف بين الموظفين واستغلال أوقات الفراغ بشيء يعود عليهم بالنفع.

 

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