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البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي

البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي
البحرين تدين
http://almnatiq.net/?p=1029434
المناطق - واس:

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة (مفخّخة) تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء ممنهج سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.

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