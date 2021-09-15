بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق في مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل ريال مدريد “تيبو كورتوا، ووداني كارفاخال وإيدير ميليتاو وناتشو ودافيد ألابا وكاسيميرو ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور”.

وشمل تشكيل إنتر ميلان في المباراة، “سمير هاندانوفيتش، وميلان سكرينار وستيفان دي فراي وباستوني وماتيو دارميان، وباريلا وبروزوفيتش وهاكان تشالهان أوغلو، وإدين دزيكو ولاوتارو مارتينيز وإيفان بيرسيتش”.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الأبطال، بجانب أندية إنتر ميلان، وشاختار دونستك الأوكراني، وشريف المولدوفي.