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شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم

شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم
أحمد العرفج
http://almnatiq.net/?p=1029441
محررو المناطق:

كشف عالِم المعرفة، الدكتور أحمد العرفج، لأول مرة عن سر أرباحه من سوق الأسهم، حيث أكد أن النية الصادقة هي البداية التي يجب على الجميع أن يحرصوا عليها ثم إخلاص النية إلى الله.

وأضاف العرفج خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء: “قبل ما أنام أتوضا وأدعو الله أن يرزقني بأرباح في الأسهم، وغالبا ما كانت تأتيني رؤية في شكل هاتف أو في شكل رسالة تدفعني للاستثمار في قطاع معين مثل شركات التأمين وغيرها”.

وتابع: “الاستثمار في الأحلام يكون في كل شئ، والحلم يرتبط بحال الرائي، وموضوع الأحلام موضوع واسع جدًا وكل ما تم التأكيد عليه أن لا تحدث أحد بشأن حلمك المزعج، الرسول نهى والعقل نهى، إذا رأيت خير حدث به وإن كان مزعجًا لا تحدث أحد”.

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