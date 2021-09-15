مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش

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محررو المناطق:

أعلن يورجن كلوب وستيفانو بيولي المديران الفنيان لفريقي ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، تشكيلة الفريقين في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق في العاشرة مساء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

 

ويتواجد على دكة ليفربول ساديو مانى وفان دايك، بينما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أبرز غيابات ميلان.

 

وضمت تشكيلة لفربول:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد – جو جوميز – ماتيب – روبرتسون

 

خط الوسط: فابينيو – هندرسون – كيتا

 

خط الهجوم: محمد صلاح – دييجو جوتا – أوريجي

 

وجا ءت تشكيلة ميلان:

 

حراسة المرمى: مانيان

 

خط الدفاع: كالابريا – كايير – توموري – ثيو هيرنانديز

 

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – كيسي – ساليماكرز

 

خط الهجوم: براهيم دياز – لياو – ريبيتش

ويستهل فريق ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد تألق كبير في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 انتصارات، كان آخرها الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.

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