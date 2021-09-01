الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب

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أكد مدير عام التشجير والمنتزهات فايز الفريدي، أن وزارة الشؤون البلدية قررت وقف زراعة النخيل تمامًا في الطرق والمشروعات الجديدة، وأشار إلى أنه سيتم استبدالها بقوائم من النباتات والأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لطبيعة مناخ المملكة.

وأضاف “الفريدي”، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن الوزارة عملت من خلال شراكتها الدائمة مع اللجنة للوقاية من سوسة النخيل ومكافحتها على إصدار تعميم وزاري لجميع الأمانات يقضي بإيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة والطرق والمشروعات الجديدة وتم استبدالها بقوائم من النباتات والأشجار والتركيز على الأشجار المحلية قليلة الاستهلاك للمياه لطبيعة مناخ المملكة.

#نشرة_الرابعة | مدير عام التشجير والمنتزهات في وزارة الشؤون البلدية فايز الفريدي: أوقفنا تماما زراعة النخيل في الطرق والمشاريع الأخرى pic.twitter.com/8gEnNpfvXD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 15, 2021

وتابع مدير عام التشجير والمنتزهات في وزارة الشؤون البلدية، أن ذلك يأتي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي باعتبار وزارة الشؤون البلدية والقروية أكبر شريك لوزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ ودعم مبادرة السعودية الخضراء.