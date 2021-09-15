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مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية أفضل استثمار للطاقات الشبابية في المملكة

مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية أفضل استثمار للطاقات الشبابية في المملكة
برنامج تنمية القدرات البشرية
http://almnatiq.net/?p=1029453
محررو المناطق:

قال المختص في الشأن التعليمي، إبراهيم الشمراني، إن برنامج تنمية القدرات البشرية بدأ في وزارة التعليم التي تعد الحاضنة الأولى والأساسية لهذا البرنامج وهي التي تكفل تنفيذه بشكل مميز، والتحول الذي تعيشه المملكة منذ 4 سنوات توافقًا مع الرؤية ووزارة التعليم سيحقق تنمية القدرات وضم رياض الأطفال والاهتمام بمدارس الفتيات من أجل تقديم الدعم النفسي.

والاهتمام بالمسارات التعليمية ظهرت هذا العام من خلال خطة الوزارة، والاهتمام بالمهارات الحياتية تعد من أهم المحاور التي تضمنتها الخطة.

وتابع: “الهدف من ضم مرحلة رياض الأطفال لأنها المرحلة الحقيقية التي تشكل شخصية وبناء نفسية الطالب وتعد الطالب إلى المهارات الأساسية في حدها الأدني، ثم تأتي المرحلة التأسيسية الابتدائية التي تشكل القيم والمهارات الأعلى، وفي المرحلة المتوسطة تأتي المهارات المستقبلية”.

وأكمل قائلًا: “وفي الثانوية تأتي المهارات المهنية والإرشادية حتى يتجه الطالب لسوق العمل الحقيقية باختيار التخصصات الجامعية المختلفة، وبالتالي استثمار الطاقات الشبابية في المملكة”.

 

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